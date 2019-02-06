На Донбасі 5 лютого поранений один український військовий – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 5 лютого зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, в тому числі п’ять разів із застосуванням забороненого мінськими домовленостями.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили в семи порушення режиму перемир’я 5 лютого, але про наслідки цих дій не повідомили.

В угрупованні «ДНР» ще не наводили зведених даних про бойові дії 5 лютого, але звинуватили ЗСУ в денному обстрілі околиць Донецька з мінометів.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.