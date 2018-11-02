На Донбасі загинув один, поранені двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 1 листопада загинув один український військовий, ще двоє зазнали поранень, інформує штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, одного разу застосувавши озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Як ідеться в ранковому зведенніі, під обстрілом опинилися позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Станиця Луганська, Золоте, Зайцеве, Авдіївка, Березове, Красногорівка, Новотроїцьке, Старогнатівка, Гранітне, Чермалик, Гнутове, Водяне та Лебединське.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 1 листопада ще не повідомляли.

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Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.