На Донбасі поранені 5 українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 7 березня зазнали поранень п’ятеро українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики впродовж минулої доби 18 разів порушили режим припинення вогню, 14 разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

«Противник обстрілював позиції наших військ із артилерійських систем калібру 152 міліметри та мінометів калібрів 120 і 82 міліметри, витративши 119 боєприпасів», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ЛНР» звинувачують українських військових у 15 обстрілах упродовж минулої доби, про наслідки цих дій бойовики не повідомляють.

Угруповання «ДНР» ще не оприлюднило зведених даних про бойові дії 7 березня, вказуючи у своїх повідомленнях на окремі випадки збройних протистоянь, зокрема, поблизу Горлівки.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Нове перемир’я, тепер уже з 8 березня, оголошене за результатами переговорів, що відбулися 7 березня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.