Марчук заявив, що ТКГ домовилась про оголошення режиму тиші на Донбасі з 00:00 8 березня

На останньому засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 7 березня Україна домовилася про оголошення режиму тиші на Донбасі з 00:00 8 березня. Про це в ефірі «Прямого» заявив представник України в ТКГ з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук.

«На останньому засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську Україна запропонувала підготувати, але підготувати фундаментально, оголошення режиму тиші, який би був реалізований з урахуванням всієї практики попередніх таких оголошень. На превеликий жаль, такі режими тиші довго не продовжувалися, і ОБСЄ зробила досить серйозний за нашим проханням аналіз і знайшла закономірності – і позитивні, і негативні. З урахуванням цього аналізу і закономірності, Україна запропонувала, і сьогодні відбулося засідання в режимі відеоконференції – до речі, 7,5 годин ми засідали – на якому ми все-таки домовилися», – розповів Марчук.

При цьому він наголосив, що від російської сторони гарантій не вдалося отримати, і на засіданні представник Росії був відсутній.

Представники збройних угруповань «ЛДНР» підтвердили інформацію про перемир’я на Донбасі з 8 березня.

Востаннє Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.