На Донбасі бойовики здійснили сім обстрілів, втрат немає – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 27 березня немає втрат серед українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили сім обстрілів позицій ЗСУ, шість разів застосувавши озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

Як ідеться у вечірньому зведенні, обстріли зафіксовані поблизу населених пунктів Чермалик, Опитне, Гнутове, Луганське, Новоолександрівка та Кримське.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 27 березня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.