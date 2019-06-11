На Донбасі зазнав поранення один український військовий

У зоні бойових дій на Донбасі в першій половині доби 11 червня зазнав поранення один український військовий, повідомив на брифінгу в Міністерстві оборони полковник Олександр Мотузяник. За його словами, бійці Об’єднаних сил зафіксували три збройні провокації з боку підтримуваних Росією бойовиків з початку доби.

Обстріли сталися вночі поблизу Пісків і Водяного, а близько 8:00 – біля села Південне, вказав речник.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 11 червня.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. Останнім часом навіть таких домовленостей досягати не вдавалося, або ж російські гібридні сили заявляли, що скасовують їх в односторонньому порядку. При цьому сторони заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із них 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.