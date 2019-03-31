На Донбасі поранені двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 30 березня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики шість разів обстріляли позиції ЗСУ, тричі застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети.

Обстріли зафіксовані поблизу Авдіївки, Пісків, а також Новотошківського та Новолуганського, ідеться в ранковому зведенні.

«Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об’єднаних сил. Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано», – вказано в повідомленні.

В угрупованні «ДНР» ще не інформували про бойові дії 30 березня.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили в чотирьох обстрілах поблизу Бахмутської траси.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції 7 березня Україна домовилася про оголошення нового режиму тиші на Донбасі з 00:00 8 березня.

Перед цим Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголошувала про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.