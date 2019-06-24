Бойовики на Донбасі здійснили 15 обстрілів з початку доби, втрат немає – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 24 червня підтримувані Росією бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, гібридні сили застосували і заборонені Мінськими угодами артилерійські системи та міномети.

«Втрат серед українських військовослужбовців немає», – ідеться у вечірньому зведенні.

В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 24 червня.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про події на лінії розмежування впродовж поточної доби також не подають, але звинувачують українських військових в обстрілах околиць Горлівки та Ясинуватої.

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.