На Донбасі 21 липня загинули двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 21 липня загинули двоє українських військових, ще двоє зазнали поранень, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За даними штабу, це сталося «в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника».

Як ідеться в ранковому зведенні, 21 липня підтримувані Росією бойовики один раз порушили режим припинення вогню.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» звинуватили українських військових у зриві нового перемир’я на Донбасі.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир'я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.