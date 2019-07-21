На Донбасі військові підірвалися на міні, двоє загиблих – штаб

Вранці 21 липня на Донбасі група військових підірвалася на вибуховому пристрої. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Близько 8:25 години під час висування на спостережний пост взводного опорного пункту в районі населеного пункту Щастя підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, два військовослужбовці. Внаслідок вибуху бійці отримали поранення несумісні з життям і померли на місці підриву», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок вибуху ще двоє військових отримали поранення.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом іще на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із яких було 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.