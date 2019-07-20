У зоні бойових дій минулої доби двоє військових загинули, троє постраждали – ООС

У результаті обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби двоє військових загинули і ще троє зазнали бойового травмування, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

«19 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню. З них 11 разів – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 та 82 міліметри. Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, від початку поточної доби бойовики 5 разів обстрілювали позиції ЗСУ.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про обстріли не надають, в угрупованні «ЛНР» стверджують, що українська сторона минулої доби один раз відкривала вогонь по захоплених бойовиками територіях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Унаслідок бойових дій, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

З 21 липня на Донбасі має почати діяти новий режим припинення вогню. Втім перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську досі, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.