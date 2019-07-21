Від початку «хлібного перемир’я» обстрілів на Донбасі не зафіксовано – штаб

Від початку «хлібного перемир’я», 00:00 21 липня, обстрілів на Донбасі не зафіксовано, однак минулої доби бойовики 26 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«З них 12 разів – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 та 82 міліметри. Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів поранено двох військових.

«За даними розвідки 20 липня шістьох окупантів поранено», – заявили у штабі.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про п’ять обстрілів з боку українських військових минулої доби.

Про перемир’я, що мало б стати безстроковим, домовилися на зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на сході України в білоруському Мінську 17 липня. Як заявляв після того представник України в підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний, домовленість про безстрокове припинення вогню на Донбасі з 21 липня вперше передбачає заборону на будь-яке ведення вогню і відповідальність сторін за його порушення.

Пізніше він уточнив, що й після початку нового перемир’я з 21 липня в разі вогню з боку російських гібридних сил українські військові мають право стріляти у відповідь.

Усі попередні перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську і які переважно теж проголошувалися як безстрокові, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом іще на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із яких було 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.