Двоє українських військових загинули на Донбасі під час снайперського вогню – ООС

Двоє українських військових із бригади імені короля Данила загинули під час снайперського вогню на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними штабу, вогонь відкрили під час обладнання бліндажу.

«Один з військовослужбовців був евакуйований з місця обстрілу, отримав домедичну допомогу та був доставлений до найближчої районної лікарні, де від отриманого поранення помер. Інший військовослужбовець отримав кульове поранення в бік та руку, намагаючись врятувати бойового побратима, та винести його на ношах із зони обстрілу. Від ураження ворожою кулею він загинув на місці», – заявили в штабі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Унаслідок бойових дій, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

З 21 липня на Донбасі має почати діяти новий режим припинення вогню. Втім перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську досі, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.