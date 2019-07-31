Бойовики на Донбасі здійснили 5 обстрілів, втрат немає – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 31 липня втрат серед українських військових немає, повідомив штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики п’ять разів порушили заборону на використання будь-якої зброї.

Усі ці обстріли сталися в Донецькій області, вказано в повідомленні – поблизу Пісків, Водяного, Лебединського (двічі) та Широкиного.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не було повідомлень про бойові дії 31 липня.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.