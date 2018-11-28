Воєнний стан фактично не вплине на життя цивільного населення у Донецькій та Луганській областях – Наєв

Правовий режим воєнного стану на Донеччині та Луганщині фактично не вплине на життя цивільного населення, оскільки ці регіони в такому режимі живуть останні кілька років. Про це заявив командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«Більшість заходів, які будуть реалізовані в рамках воєнного стану, стосуються військових частин Збройних сил України та інших складових сектору безпеки і оборони, які включені до складу Об'єднаних сил. Об'єднані сили продовжать здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та правового режиму воєнного стану, через відповідні органи військового управління та органи державної влади на місцях і органи місцевого самоврядування», – ідеться у заяві.

За словами Наєва, контрольно-пропускні пункти, установи, школи, лікарні та інші об’єкти соціальної сфери працюють у штатному режимі. Також залишається без змін порядок перетину блокпостів.

«Звертаючись до кожного жителя Донеччини і Луганщини, хотів би сказати: ситуація в районі проведення ООС повністю контрольована. Зберігайте спокій. Не збирайте й не розповсюджуйте фейки та плітки, довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Про будь-які зміни щодо заходів правового режиму воєнного стану буде повідомлено додатково», – зауважив Наєв.

Верховна Рада України запровадила воєнний стан в низці областей після обстрілу російськими воєнними українських кораблів у Керченській протоці. 28 листопада президент Петро Порошенко підписав документ.