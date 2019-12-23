Стало відоме ім’я загиблого 22 грудня військового

22 грудня на Донбасі загинув український військовий з 93-ї окремої механізованої бригади Герман Соловйов.

«Вчора ворожа куля обірвала життя воїна 93-ї бригади Холодний Яр – солдата Соловйова Германа Ігоровича 94-го року народження. Він помер під час перестрілки із проросійськими найманцями прямо на позиції», – мовиться у повідомленні 93-ї ОМБ.

Як зазначили у бригаді, військовий був механіком-водієм.

Соловйов був родом із Кам’янського Дніпропетровської області, жив у Дніпрі. У ЗСУ вступив у вересні 2018 року. Пізніше приєднався до 93-ї бригади, воював у Верхньоторецькому.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.