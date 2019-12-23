Минула доба на Донбасі: 8 обстрілів, 1 військовий загинув, один – поранений

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби вісім разів обстріляли позиції українських сил, внаслідок чого один український військовий загинув, один був поранений, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, обстріли велися із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї.

Від початку нової доби, 23 грудня, обстрілів не зафіксовано, додали в штабі ООС.

Попри оголошене перемир’я на Донбасі, сторони конфлікту постійно повідомляють про обстріли і звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.