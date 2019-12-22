Один український військовий загинув, ще один поранений на Донбасі 22 грудня – ООС

Один український військовий загинув, ще один поранений на Донбасі 22 грудня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

У штабі заявили, що підтримувані Росією бойовики п’ять разів порушили перемир’я на сході України.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 22 грудня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.