Один військовий на Донбасі поранений – Міноборони

Від початку доби 22 грудня бойовики незаконних збройних угруповань двічі обстріляли позиції українських військових, повідомляє Міністерство оборони.

За даними міністерства, бойовики стріляли по позиціях Збройних сил України поблизу Пісків, а також з напрямку окупованого села Сміле.

«За наявною інформацією, внаслідок ворожих прицільних обстрілів один наш захисник отримав поранення. Воїна евакуйовано до військового мобільного госпіталя», – йдеться в повідомленні.

Напередодні 21 грудня бойовики шість разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, повідомив штаб ООС. Втрат серед українських військових протягом попередньої доби на фронті не зафіксували.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.