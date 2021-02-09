Військові стріляли по цивільному авто, яке намагалося проїхати через блокпост у зоні ООС, водій загинув

Один цивільний загинув, ще один був поранений в районі населеного пункту Вікторівка на Донеччині, повідомили у пресцентрі операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, двоє цивільних на автомобілі намагалися проїхати через блокпост механізованого батальйону на підконтрольну бойовикам території, не реагуючи на вимоги українських військовослужбовців зупинитися, через що військові були змушені стріляти. Інцидент стався 8 лютого вдень.

«На вимогу зупинитися водій не відреагував і навпаки – збільшив швидкість. Військовий зробив попереджувальний постріл вгору, проте автомобіль продовжив рух у напрямку збройних формувань Російської Федерації. Враховуючи всі обставини, боєць відкрив вогонь на ураження. У результаті кількох пострілів отримали поранення двоє цивільних осіб – водій та пасажир. Працівники медичного пункту механізованого батальйону надали пораненим першу медичну допомоги і транспортували їх до лікувального закладу. На жаль, водій автомобіля помер дорогою до лікарні», – йдеться в повідомленні.

Інші подробиці не повідомляють.

У пресцентрі ООС додали, що на місці події працюють представники військової служби правопорядку і правоохоронних органів, і з’ясовують обставини того, що сталося.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.