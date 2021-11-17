Штаб ООС повідомляє про затримання уродженця Росії зі зброєю на лінії розмежування в Луганській області

Українські військовослужбовці затримали на лінії розмежування в Луганській області бойовика угруповання «ЛНР», повідомляє 17 листопада штаб операції Обʼєднаних сил.

«Зі спорядженим магазином від автомата Калашникова він рухався в сторону українських позицій. Під час поверхневого огляду військові виявили у бойовика військовий квиток «ЛНР» та тимчасове посвідчення мешканця ОРДЛО. Після затримання бойовика українські військовослужбовці передали його контррозвідникам Служби безпеки України. Попередньо було встановлено, що затриманий є уродженцем Російської Федерації, який у 2018 році приєднався до незаконних збройних формувань. Там він був на «посадах» стрілка, а потім помічника гранатометника угруповання бойовиків, брав участь в обстрілах підрозділів операції Об’єднаних сил, у тому числі з крупнокаліберного кулемета «Утьос», – вказано в повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів за:

- ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

- ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

- ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань);

- 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Суд обере затриманому запобіжний захід, слідчі наполягатимуть на триманні під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.