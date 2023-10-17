Влада: за добу на Донеччині є 2 загиблих. Війська РФ уночі вдарили по Слов’янську

За минулу добу внаслідок обстрілів армії РФ на Донеччині двоє людей загинули і одна людина зазнала поранень, повідомив виконувач обов’язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз повідомив.

За його словами, двоє загиблих – у Первомайську.

У свою чергу, голова Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив про «неспокійну ніч» у Слов’янську.

«Вночі два прильоти у центр міста, вулиця Свободи. Влучання у гуртожиток Луганського аграрного університету. На щастя, без жертв», – повідомив Лях.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.