Громадська організація створює реєстр людей, зниклих безвісти під час війни на Донбасі

В Україні розпочав роботу перший сайт об’єднання сімей зниклих безвісти – «Надіємось» (www.nadiyemos.com). Його започаткувала громадська організація «Об’єднання рідних зниклих безвісти «Надія», яка допомагає у пошуку безвісти зниклих людей за особливих обставин. Про це Радіо Свобода повідомила керівниця проєкту Вікторія Солодухіна.

Одна з цілей сайту – створення повного єдиного реєстру таких людей, кажуть в організації.

Кожен охочий може розмістити на сайті анкету близької людини, що зникла в зоні АТО.

Організація вже зібрала дані про близько 100 людей, безвісти зниклих під час війни на Донбасі. Частина анкет підкріплена фото- й відеоматеріалами.

«Ми розуміємо, що не всі ті, кого ми шукаємо, повернуться до нас живими. Кожен з наших хлопців має право на гідне життя, а якщо це неможливо, то на гідне поховання. Поховання саме під тим ім’ям, під яким він народився, жив і загинув, боронячи Батьківщину», – зазначила керівниця проєкту Вікторія Солодухіна.

Кілька років поспіль родини зниклих безвісти бійців вимагають від уряду створити реєстр зниклих безвісти в зоні бойових дій на Донбасі.

2019 року Кабмін ухвалив рішення про порядок ведення Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. У листопаді 2020 року керівниця офісу уповноваженого президента України з питань реабілітації учасників антитерористичної операції Наталія Зарецька сказала, що реєстр технічно «може бути створений та запущений в роботу за пів року, якщо відповідне фінансування буде передбачене».

Станом на листопад 2020 року в Кадровому центрі Збройних сил України Міністерства оборони Радіо Свобода повідомили, що невідомою є доля 69 військових, зниклих на Донбасі від початку бойових дій на сході України. Міністерство не веде обліку зниклих у зоні бойових дій цивільних.

У січні 2021 року представниця родичів тих, хто був заарештований, засуджений або зник безвісти на нині непідконтрольних Києву частинах Донбасу, Марина Шифер, у Берліні заявила, що таких людей набагато більше, але вони не потрапляють в офіційні списки, тому що достовірної інформації про них немає.