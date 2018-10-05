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05 Жовтень 2018, Київ 20:41
Новини | Події

Один український військовий поранений на Донбасі – штаб

Українські військові зазначили, що в денні години 5 жовтня підтримувані Росією бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню

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Один український військовий поранений на Донбасі 5 жовтня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Військові зазначили, що від 7 до 18 години підтримувані Росією бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, зокрема один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі села Доломітне, унаслідок чого нібито були пошкоджені два будинки. В угрупованні «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 5 жовтня.

Життя під контролем бойовиків. Вуглегірськ – відео
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Життя під контролем бойовиків. Вуглегірськ – відео

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Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Внаслідок збройного конфлікту на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей.

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