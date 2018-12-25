Один український військовий поранений на Донбасі 25 грудня – ООС

Один український військовий був поранений 25 грудня на Донбасі, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, станом на 18-у годину протягом поточної доби підтримувані Росією бойовики 3 рази обстріляли позиції українських військових, в тому числі один раз – із озброєння, забороненого Мінськими угодами.

«Зокрема, ворог здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил із мінометів калібру 82 мм в районі населеного пункту Золоте-4 на Попаснянському напрямку. Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Новотошківське на Луганському напрямку, а також поблизу міста Авдіївка на Донецькому напрямку. Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів», – йдеться у повідомленні.

Підтримувані Росією бойовики традиційно звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з опівночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.