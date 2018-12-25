Бойовики розмістили 22 «Гради» поблизу Хрустального Луганської області – українська сторона СЦКК

Українська сторона СЦКК з посиланням на дані місії ОБСЄ повідомляє, що підтримувані Росією бойовики угруповань «ДНР» та «ЛНР» продовжують грубо порушувати лінії відведення важкого озброєння на Донбасі, визначені Мінськими домовленостями, а також нехтують місцями зберігання озброєння за межами ліній відведення.

«22 грудня цього року БПЛА СММ ОБСЄ дальнього радіуса дії зафіксував неподалік від міста Хрустальний (колишній Красний Луч) 22 реактивні системи залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм). До речі, команда СММ у своїх звітах від 17 та 22 листопада поточного року вже відзначала скупчення найманцями збройних формувань Російської Федерації біля цього населеного пункту заборонених рамковим рішенням Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів від 21 вересня 2016 року реактивних систем залпового вогню. Тоді було обліковано, відповідно, 16 та 21 одиницю БМ-21 «Град». Того ж дня за лініями відведення у постійному місці зберігання важкого озброєння в непідконтрольному владі районі Луганської області спостерігачі місії зафіксували, що досі бракує 14 одиниць самохідних гаубиць (2С1), 10 буксирувальних гаубиць (дев’яти Д-30 «Жаба», 122 мм і однієї 2А65 «Мста-Б», 152 мм), а також чотирьох одиниць РСЗВ», – йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК зазначає, що «такі зухвалі дії російсько-окупаційних військ вкотре демонструють стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей, про відверте нехтування взятих на себе зобов’язань в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування сторін та про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту на Донбасі».

Як повідомив зранку 25 грудня штаб ООС, російські гібридні сили продовжують застосовувати заборонене Мінськими угодами озброєння, троє українських військових були поранені минулої доби на Донбасі.

В угрупованнях підтримуваних Росією бойовиків, натомість, в обстрілах, зокрема і з забороненого Мінськими угодами озброєння, звинувачують українських військових.

Про порушення підконтрольними Росії бойовиками лінії відведення важкого озброєння Українська сторона СЦКК повідомляла 2 грудня, а також інформувала 17 листопада.

На початку вересня штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що підтримувані Росією бойовики розгортають безпрецедентну кількість військової техніки й озброєння з порушенням лінії розмежування, що помітили українські представники у Спільному центрі з контролю та координації припинення вогню, а також спостерігачі СММ ОБСЄ. Мова йшла про 472 одиниці озброєння.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.