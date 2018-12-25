Троє військових поранені минулої доби на Донбасі – штаб ООС

Троє українських військових були поранені минулої доби, 24 грудня, на Донбасі, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, підтримувані Росією бойовики 20 разів обстрілювали позиції українських військових, зокрема сім разів – з озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Обстріли велися в районі населених пунктів Кримське, Піски, Кряківка, Луганське, Гнутове, Новоолександрівка, Кам’янка, Тарамчук, Південне, Чермалик, Водяне.

Підтримувані Росією бойовики традиційно звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з опівночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.