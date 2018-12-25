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25 Грудень 2018, Київ 10:54
Новини | Події

Троє військових поранені минулої доби на Донбасі – штаб ООС

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 24 грудня 2018 року (дані Міноборони України)

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Троє українських військових були поранені минулої доби, 24 грудня, на Донбасі, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, підтримувані Росією бойовики 20 разів обстрілювали позиції українських військових, зокрема сім разів – з озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Обстріли велися в районі населених пунктів Кримське, Піски, Кряківка, Луганське, Гнутове, Новоолександрівка, Кам’янка, Тарамчук, Південне, Чермалик, Водяне.

Українська армія у бойовій готовності
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Українська армія у бойовій готовності

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Підтримувані Росією бойовики традиційно звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з опівночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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