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06 Травень 2019, Київ 07:46
Новини | Події

Бойовики застосовували міномети та протитанкові ракетні комплекси на Донбасі – штаб

Бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

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Підтримувані Росією бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними українських військових, бойовики застосовували заборонені Мінськими угодами 120-міліметрові міномети, озброєння бойових машин піхоти, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Обстріли були зафіксовані біля Авдіївки, Талаківки, Павлополя, Лебединського, Богданівки, Пищевика, Новоолександрівки та Кримського Донецької області, а також біля Новозванівки на Луганщині.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі КПП «Новотроїцьке», Оленівки та Мінерального. Бойовики «ЛНР» заявляють про обстріл Калинова та Калиново-Борщеватого.

Репортаж з тилу бойовиків. Ексклюзив
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Репортаж з тилу бойовиків. Ексклюзив

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

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