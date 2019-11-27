Бойовики 12 разів порушили режим тиші на Донбасі 26 листопада – ООС

Підтримувані Росією бойовики 12 разів порушили режим тиші на Донбасі 26 листопада, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, унаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі Саханки. Бойовики «ЛНР» заявляють про три обстріли.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.