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27 листопада 2019, Київ 08:03
Новини | Події

Бойовики 12 разів порушили режим тиші на Донбасі 26 листопада – ООС

Український військовий біля Богданівки Донецької області, вересень 2019 року

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Підтримувані Росією бойовики 12 разів порушили режим тиші на Донбасі 26 листопада, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, унаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі Саханки. Бойовики «ЛНР» заявляють про три обстріли.

Чому росіяни не хочуть приєднання Донбасу?
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Чому росіяни не хочуть приєднання Донбасу?

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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