Двоє військових загинули, двоє травмовані на Донбасі 26 січня – ООС

Двоє українських військових загинули, двоє травмовані на Донбасі 26 січня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«Сьогодні, 26 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та один отримав бойову травму. Також у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої один захисник загинув та один військовослужбовець отримав бойову травму», – розповіли в ООС.

Українські військові повідомили про 12 порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією бойовиків.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» не повідомляють про бойові дії на Донбасі 26 січня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.