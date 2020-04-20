Бойовики шість разів порушили режим тиші на Великдень – ООС

Контрольовані Росією сили шість разів порушили режим тиші на Великдень, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, унаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Бойовики «ДНР» наразі звинувачують українську армію в двох випадках порушень режиму припинення вогню. В угрупованні «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 19 квітня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.