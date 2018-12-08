За минулу добу на Донбасі загинув один український військовий – штаб ООС

За минулу добу, 7 грудня, бойовики 13 разів обстрілювали позиції українських військ. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Зайцеве, Авдіївка, Водяне, Піски, Опитне, Тарамчук, Чермалик, Богданівка, Гнутове та Водяне, що на Приазов’ї. Противник вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також, на одному з напрямків, зафіксовано активність ворожого снайпера. Окрім того, окупанти застосували озброєння БМП поблизу Зайцевого, що на Горлівському напрямку, та Опитного – на Донецькому», – ідеться у повідомленні.

В ході бойових дій один український військовий загинув, ще одного було поранено.

«За даними розвідки, протягом 7 грудня двох окупантів було поранено, а ще двох– знищено», – зазначили у штабі.

У збройному угрупуванні «ДНР» заявили про 20 обстрілів з боку українських військових минулої доби, у ЛНР звіту про бойові дії не публікували.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну. Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.