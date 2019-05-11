З початку доби бойовики двічі порушили режим тиші на Донбасі, є поранений боєць – штаб

Від початку доби підтримувані Росією бойовики двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, інформує штаб Операції об’єднаних сил.

«Усі обстріли відбулись в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід». Тут противник обстріляв позиції Об’єднаних сил: з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Піски; зі стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення», – йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

Угруповання «ДНР» на своїх ресурсах звинувачує українських військових в обстрілі упродовж суботи території біля Донецького аеропорту. Угруповання «ЛНР» не інформує про бойові дії 11 травня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.