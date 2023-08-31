Війська РФ завдали ракетного удару по Мирному на Донеччині, під завалами може бути людина – МВС

Російські війська вночі завдали ракетного удару по селищу Мирне на Донеччині, під завалами будівлі може бути людина, повідомляє у телеграмі МВС.



«Донеччина. Близько 00:30 окупанти чотирма ракетами атакували селище Мирне Слов’янської громади. Під ударом опинилося сільськогосподарське підприємство. За попередніми даними, під завалами може перебувати цивільна особа», – йдеться у повідомленні.

УМВС додають, що через російську агресію за добу загинули троє цивільних, ще 11 поранені.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.