Прокуратура: чотири людини поранені на Донеччині через масований російський обстріл

Російські війська завдали масованого удару по Донеччині в ніч на 8 березня, атакувавши Мирноград, Шахове і Новогродівку, внаслідок чого четверо людей поранені, повідомила обласна прокуратура.

«8 березня 2024 року, о 02:20, окупанти здійснили масований ракетний обстріл Мирнограда. Перебуваючи вдома, поранення отримала місцева жителька 64 років. Крім того, в місті пошкоджені підприємство, лікарня, щонайменше 10 багатоквартирних будинків, торговельний об’єкт і вісім автомобілів», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури менше ніж через пів години війська РФ атакуваил село Шахове Покровського району, де снаряд поцілив у школу, там перебувала сторож – 48-річна жінка, у неї діагностували гематоми.

«Тоді ж окупанти двічі вдарили й по Новогродівці. Зі струсом головного мозку, осколковим пораненням й мінно-вибуховими травмами до медичного закладу доставлено 38-річну жінку і чоловіка 77 років. У місті пошкоджені щонайменше 64 приватні домоволодіння і п’ять авто, чотири адмінбудівлі, медзаклад, чотири двоповерхові житлові будинки і п’ять машин. Без електропостачання залишилися майже 4000 абонентів», – заявили у прокуратурі.

За даними відомства, згадані населені пункти російські військові обстріляли, ймовірно, з використанням ЗРК «С-300», КАБ-250 і РСЗВ «Смерч».

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури відкрили досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів і звичаїв війни.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що минулої доби внаслідок обстрілів російських військ в області поранені дев’ять жителів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.