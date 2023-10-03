На Донеччині через російські обстріли поранень зазнали четверо людей – прокуратура

У Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що війська РФ 3 жовтня завдали чергового удару по Донеччині.

«Зранку 3 жовтня російська армія здійснила танковий обстріл м. Авдіївки. Снаряд влучив у приватний будинок, внаслідок чого отримав поранення місцевий мешканець 63 років, який на момент атаки перебував на подвір’ї. Чоловік дістав мінно-вибухову травму, осколкове поранення й перелам ноги. Окупанти також завдали удару по с. Іллінівці Краматорського району. Постраждали дві жінки 29 й 47 років та 43-річний чоловік. У них діагностували мінно-вибухові травми та забої. Під час обстрілу потерпілі перебували на вулиці. Крім того, пошкоджено вогнем і понівечено вибуховою хвилею приватні домоволодіння, багатоповерхові житлові будинки, господарську будівлю, торговельний об’єкт, легкові автівки, вантажний автомобіль та автобуси», – розповіли у прокуратурі.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

За даними влади, минулої доби через російські обстріли були поранені 5 людей на Донеччині.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні об’єкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.