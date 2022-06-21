На Донеччині за день через обстріли військ РФ 1 людина загинула та близько 20 поранені – голова ОВА

Упродовж вівторка через обстріли військ РФ одна людина загинула та 19 людей зазнали поранень на Донеччині, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 21 червня росіяни вбили 1 мирного жителя Донбасу – у Часовому Ярі. Ще 19 людей сьогодні отримали поранення», – повідомив Кириленко, додавши, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.