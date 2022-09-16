Минулої доби через російські удари по Донеччині 5 людей загинули і 6 поранені – ОВА

Минулої доби в результаті обстрілів російськими військами населених пунктів Донецької області п’ятеро людей загинули і шестеро зазнали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

« За 15 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: у Селидовому, Красногорівці, Мар'їнці, Соледарі та Бахмуті. Ще 6 людей отримали поранення», – написав Кириленко у Telegram.

За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

За даними Генштабу ЗСУ, армія РФ продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.