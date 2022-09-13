На Донеччині через обстріли військ РФ 5 людей загинули і 10 поранені – ОВА

Минулої доби внаслідок обстрілів військами РФ населених пунктів Донецької області загинуло п’ятеро людей, ще 10 зазнали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 12 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 3 – у Вугледарі, 1 – у Георгіївці та 1 – у Слов’янську. Ще 10 людей отримали поранення», – повідомив Кириленко.

За його словами, неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

За даними Генштабу ЗСУ, армія РФ продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу військ ЗСУ на окремих напрямках.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.