Двоє гірників загинули через обстріл РФ шахти на Донеччині – Міненерго

Двоє гірників загинули 21 грудня внаслідок російського обстрілу вугледобувних підприємств державного підприємства «Торецьквугілля», ще троє людей – травмовані, повідомило Міністерство енергетики України вранці 22 грудня.

«Загиблі – 42-річний кочегар Сергій Гаджи і 41-річний слюсар Олександр Захаров. Гірничорятувальні підрозділи ДВГРС і персонал шахти надали допомогу постраждалим. Поранених було оперативно доставлено до лікарні. Триває ліквідація наслідків обстрілів», – йдеться в повідомленні.

Раніше в Донецькій обласній військовій адміністрації повідомили, що минулої доби троє жителів Донеччини загинули у Торецьку, ще дев’ять людей в області зазнали поранень.

Російські війська щодня обстрілюють з різних видів озброєння регіони України. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.