На Донеччині через обстріли РФ минулої доби загинули 6 цивільних жителів – голова ОВА

У Донецькій області внаслідок російських обстрілів минулої доби загинули шестеро цивільних жителів, ще п’ятеро поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 23 жовтня стало відомо про шістьох мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: трьох – у Курдюмівці, двох – у Великій Новосілці та одного – у Бахмуті. Ще п’ятеро людей за вчора зазнали поранення», – написав Кириленко у телеграмі.

Загалом, за його словами, від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинули 1085 цивільних, поранені – 2465. При цьому Кириленко наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі і Волновасі.

Напередодні Кириленко повідомляв про обстріл Росією житлових будинків у Курдюмівці Торецької громади і Бахмута, де поцілили в місцеву Багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною воєнною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.