Депутат Держдуми з Криму відкрив у Донецьку бюст Кобзону

Депутат російської Держдуми з анексованого Криму Андрій Козенко відвідав церемонію відкриття бюсту російському співаку і політику Йосипу Кобзону в окупованому Донецьку. Про це Козенко повідомив у фейсбуці.

Козенко зачитав послання вдови співака Нінель Кобзон. Вона написала, що «шахтарський край був дорогим для Йосипа Давидовича з дитинства».

Як повідомляється, новий пам’ятник відкрили біля бюсту вбитому ватажкові «ДНР» Олександрові Захарченку.

У заході брав участь нинішній керівник угруповання «ДНР» Денис Пушилін.

У січні 2019 року Рада Євросоюзу виключила зі списку санкцій російського співака Йосипа Кобзона, який помер 30 серпня 2018 року.

У травні 2018 року Україна позбавила російського співака Йосипа Кобзона всіх звань і державних нагород.

Кобзон публічно підтримував підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» і неодноразово приїжджав на непідконтрольну українській владі територію Донбасу.