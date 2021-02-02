Рада збільшила розмір допомоги дітям з тяжкими хворобами

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 2024 «Про внесення змін до статті 18-7 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» щодо підвищення розмірів допомоги для дітей із тяжкими хворобами». Про це повідомила пресслужба парламенту.

За це рішення проголосували 345 депутатів.

Зокрема, законопроєктом передбачено підвищення виплат до двох прожиткових мінімумів:

на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня

на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги

Зараз допомога дітям з тяжкими хворобами складає один прожитковий мінімум.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2021 році складає 2270 гривень, для дітей віком до 6 років — 1921 гривня, для дітей віком від 6 до 18 років — 2395 гривень.