У Криму на допомогу українським морякам у СІЗО зібрали близько 60 тис. грн – Джелял

В анексованому Росією Криму зібрали близько 140 тисяч рублів, або 59 тисяч гривень, для допомоги захопленим ФСБ Росії в Керченській протоці українським військовим морякам, розповів в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії активіст кримськотатарського національного руху Наріман Джелял.

Він зазначив, що коли стало відомо про затримання українських моряків, з'ясувалося, що їм «не дали забрати з кораблів особисті речі», і багато людей почали говорити про необхідність допомогти затриманим. Гроші перераховували на карту і передавали в руки, багато хто приносив продукти харчування, предмети особистої гігієни, речі.

Зараз збір допомоги призупинено, зазначив Джелял.

«До вечора я звернувся до всіх охочих допомогти трошки зупинитися, тому що передачі в СІЗО мають свою специфіку. Там є умови: в якій упаковці, що можна передавати, якої якості, і так далі. Тому ми сьогодні розберемося... Вже досить зібраних у Криму коштів, щоб завтра зробити перші передачі найголовнішого, необхідного, всім хлопцям, крім трьох, які перебувають у Керчі. Але вони перебувають у кращих умовах, тому що це все-таки лікарня», – пояснив Джелял.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три човни, на яких перебували 24 моряки. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

Наразі затримані українські моряки перебувають в анексованому Криму, їх звинувачують у «незаконному перетині державного кордону Росії». Українська прокуратура визнала захоплених Росією моряків військовополоненими.​

У відповідь на інцидент у Керченській протоці 26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.