В Москві допитали полоненого моряка Гриценка – адвокат

В Москві 14 лютого відбулися слідчі дії щодо військовополоненого капітана другого рангу ВМСУ Дениса Гриценка. Про це повідомив адвокат Микола Полозов.

«В ході допиту Гриценко повідомив відомості, передбачені статтею 17 третьої Женевської конвенції. А також заявив, що є військовополоненим. Відповідаючи на питання адвоката, Денис повідомив про умови утримання і про стан здоров’я. До початку допиту слідством було надано час для спілкування наодинці. Обговорили вчорашнє засідання суду. Денис поділився своїми враженнями. Був дуже радий бачити в залі суду людей, які прийшли підтримати військовополонених», – мовиться у повідомленні.

Полозов додав, що Гриценко у «доброму моральному стані, здоровий».

«Багато читає, відмінно орієнтується в політичній повістці, незважаючи на наявність єдиного джерела інформації в камері у вигляді телевізора з російськими каналами», – зазначив адвокат.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди в Криму заарештували 24 моряків.

Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

(Відео моменту, коли корабель Росії цілеспрямовано таранить український корабель у Керченській протоці)

​