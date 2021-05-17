Гідрослужби почали роботу у посиленому режимі в очікуванні рясних дощів у Києві – КМДА

У Київміськадміністрації повідомили, що перед очікуваним дощовим тижнем бригади гідрослужб столиці почали працювати у посиленому режимі.

«За прогнозами синоптиків, тиждень із 17 до 24 травня має бути дощовим. Можлива кількість опадів – близько 37-40 мм (складає 60% місячної норми). Попереджають і про залпові грозові дощі... Бригади гідрослужб почали працювати у посиленому режимі. Зокрема, очищають оглядові колодязі, чистять решітки зливостоків, ремонтують зливоприймачі. Колектори дощової каналізації очищають гідромоніторами. Працює і нова каналопромивочна машина. Вона поєднує функції мулососу і гідромонітору. Для розчистки оглядових колодязів використовують іншу спецтехінку – механізми для очищення колодязів і причепи», – йдеться в повідомленні.

За даними КМДА, наразі залучили 32 одиниці спецтехніки.

«Під час інтенсивних дощів – на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка. Загалом КК «Київавтодор» має 73 одиниці спецтранспорту і спецзасобів для ліквідації наслідків негоди», – додали в адміністрації.

Напередодні Укргідрометцентр попереджав, що з понеділка в Україну прийдуть дощі і незначне похолодання. На сьогодні синоптики у Києві обіцяють грози (I рівень небезпечності, жовтий).