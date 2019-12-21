Рятувальники попереджають про значні опади на Західній Україні

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов у західній частині країни.

«За даними Українського гідрометцентру, 22 грудня вночі в Закарпатській області, протягом 23–24 грудня у західних областях значні дощі; в Карпатах пориви вітру 15–20 м/с, на високогір'ї 25–28 м/с. 23–24 грудня в Карпатах суттєве ускладнення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця», – вказано в повідомленні.

Рятувальники попереджають, що погодні умови можуть призвести до порушення та місцями припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону.

Як повідомляли у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, у грудні було зафіксовано кілька температурних рекордів цього року: 18 числа максимальна температура повітря в грудні в Києві перевищила 15 градусів тепла уперше за 139 років спостережень; температурні рекорди в Києві фіксувалися також 16 і 17 грудня.