Уряд звільнив в. о. голови Державної податкової служби

Кабінет міністрів України 25 листопада звільнив заступника голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова, який з травня виконував обовʼязки голови ДПС. Про це йдеться в урядовому розпорядженні №1502.

Тепер обовʼязки голови виконуватиме інший заступник керівника ДПС Михайло Титарчук, указано в розпорядженні №1503.

На початку листопада співробітники Служби безпеки та Національного антикорупційного бюро провели обшуки у Державній податковій службі.

«Співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро України викрили корупційний механізм у Державній податковій службі. За попередньою інформацією, схема полягала у «покривані» шахраїв, які недоплачували податки, а також допомагали фіктивним підприємствам. Для отримання доказів протиправної діяльності, СБУ та НАБУ провели ряд обшуків по всій Україні. Серед іншого, вони відбувалися у Державній податковій службі, її регіональних підрозділах, а також за місцями проживання фігурантів провадження. В ході обшуків виявлено та вилучено документи, які підтверджують даний протиправний механізм. Зокрема факти, що фігуранти кримінального провадження сприяли мінімізації податкових платежів, так званим «скруткам», а також виводили підконтрольні їм фіктивні підприємства із категорії ризикових», – йшлося в повідомленні СБУ.

Обшуки у Державній податковій службі пройшли на тлі відставки з посади першого віцепрем’єра, міністра економіки Олексія Любченка, який очолював податкову службу до травня 2021 року. Кілька засобів масової інформації заявили, що обшуки у справі про корупцію пройшли і в самого Любченка, втім правоохоронні органи офіційно прізвищ фігурантів не назвали. Водночас речниця Олексія Любченка Анастасія Політіко у фейсбуці заперечила такі обшуки за місцем його праці і проживання, вказавши, що ніякі слідчі дії там не відбувалися.