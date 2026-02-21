ДПСУ: на Одещині врятували двох підлітків, які провалилися під лід

На Одещині прикордонники врятували двох підлітків, які провалилися під лід на Кучурганському лимані, повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

За інформацією прикордонників, про надзвичайну подію на лимані повідомив голова місцевої сільської ради.

Рятувальники кажуть, що на допомогу дітям негайно вирушив прикордонний наряд Білгород-Дністровського загону на катері з повітряною подушкою.

Відомо, що один із підлітків зміг самостійно вибратися на берег і покликати на допомогу. До приїзду професійних рятувальників місцеві жителі намагалися допомогти дітям, кинувши їм гумовий човен через тонку кригу. Хлопчик встиг зачепитися за човен, проте дівчинка весь цей час залишалася у холодній воді.

«Прибувши на місце, прикордонники одразу витягнули дітей та доправили на берег, де на них вже очікувала бригада швидкої», – повідомили в ДПСУ.



