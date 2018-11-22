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22 Листопад 2018, Київ 11:46
Новини | Події

На окуповану територію Донбасу в’їхало майже 240 тонн домоги від Червоного Хреста – ДПСУ

В окуповані райони Донбасу заїхали 15 вантажних автомобілів із допомогою

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На окуповану територію Донбасу в’їхало понад 239 тонн гуманітарної допомоги від Міжнародного комітету Червоного Хреста, повідомила Державна прикордонна служба України.

У відомстві зазначили, що через КПВВ «Новотроїцьке» в окуповані райони Донбасу заїхали 15 вантажних автомобілів із допомогою.

Міжнародний комітет Червоного Хреста регулярно надсилає допомогу жителям неконтрольованих українською владою районів Донбасу.

Конфлікт у регіоні триває з весни 2014 року. За даними ООН, за цей час загинулипонад 10 300 людей.

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